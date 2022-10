Abiti molto vecchi e lisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abiti molto vecchi e lisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CENCI

Significato/Curiosita : Abiti molto vecchi e lisi

Dell'imperatrice è "sisi" con una sola esse (haslip, elisabetta d'austria, p. 9). alcuni sostengono che il nomignolo originale fosse "lisi" (classico diminutivo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi beatrice cenci (disambigua). beatrice cenci (roma, 6 febbraio 1577 – roma, 11 settembre 1599) fu una giovane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con abiti; molto; vecchi; lisi; Paillettes usate per abbellire abiti ; Guarnizioni metalliche tipiche degli abiti punk; Una rivendita di tessuti per abiti estivi; abiti no leggero che si metteva indosso al neonato; Un auto molto spaziosa; È molto altalenante quello del bisbetico; Quella di melanzane è un piatto molto gustoso; Funghi molto velenosi; La nuova versione d un vecchi o film; vecchi a moneta greca; Il vecchi o che fu nonno di Lorenzo de Medici; Un vecchi o... sub; Analisi più accurata; L autore del romanzo Gli elisi r del diavolo; Un risultato delle analisi del sangue; Analisi clinica; Cerca nelle Definizioni