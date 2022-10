Abbondante come certi pasti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbondante come certi pasti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAUTO

Significato/Curiosita : Abbondante come certi pasti

Arteria di comunicazione del paese, successivamente ampliata. garantì due pasti e cinque litri d'acqua al giorno a ciascun cittadino burkinabé, fornendo...

Famiglia di strumenti trova larga diffusione in tutto il mondo. il liuto, o làuto, dal latino "lautus" è strumento principale del rinascimento, fu portato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

