La voce onomatopeica a cui il bambino risponde Chi è - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La voce onomatopeica a cui il bambino risponde Chi è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOC TOC

Significato/Curiosita : La voce onomatopeica a cui il bambino risponde chi e

Un nome diverso. sennò ciccia sennò niente. senti chi parla modo di dire con cui ci si risponde a una persona ritenuta poco adatta per avanzare un apprezzamento...

