I tributi allo Stato - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TASSE

Significato/Curiosita : I tributi allo stato

Indicare i tributi viene spesso usato, impropriamente, il termine "tasse". l'ammontare dei tributi riscossi dallo stato è detto gettito fiscale. i tributi si...

Suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, licenze). la tassa è relativa a un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

