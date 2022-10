Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LIMITER

Significato/Curiosita : Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali

L'estremità superiore delle antenne e dei picchi che reggono le vele, per prendere bene il vento. il lemma "penna" può essere usato anche come sinonimo di "pennello"...

Da allora non accetterà più la carica di presidente dell'udinese, e si limiterà ad essere il proprietario della squadra friulana. il 1994-1995 è l'ultimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con strumento; usato; abbassare; picchi; suoni; musicali; strumento musicale della tradizione napoletana; strumento per la rilevazione degli ascolti televisivi; strumento degli ottoni; Lo strumento da vista detto anche caramella; Il greco è usato in matematica; Un appellativo di rispetto usato nell India coloniale; Alfabeto usato in molte lingue slave; Gas usato per cucinare in casa; Il peso da abbassare con la dieta; Si può abbassare nel casco; Un colpo che fa abbassare la cresta; abbassare lo schienale di sedili o poltrone; Si cerca sotto gli alberi quando il Sole picchi a; Accipicchi a; Percuotersi, picchi arsi; picchi ato, malmenato; Altoparlante dai suoni gravi; I simboli che rappresentano i suoni delle lettere; Iniziali di suoni ; Capta suoni e parole; Punk, pop, reggae, rock: __ musicali ; L hip fra i generi musicali ; Particolari accordi di note musicali ; Album musicali ; Cerca nelle Definizioni