Segue Regina nel nome di una nota antifona in onore della Madonna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue Regina nel nome di una nota antifona in onore della Madonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COELI

Significato/Curiosita : Segue regina nel nome di una nota antifona in onore della madonna

Cielo o regina del paradiso) è una preghiera cattolica in onore della beata vergine maria con cui i fedeli chiedono alla madre del risorto di intercedere...

Il carcere di regina coeli (casa circondariale di roma regina coeli) è il principale e più noto carcere di roma ed è, amministrativamente, la casa circondariale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

