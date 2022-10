Ridotto in miseria e solitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotto in miseria e solitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DERELITTO

Significato/Curiosita : Ridotto in miseria e solitudine

Della gelosia e la sagra di giarabub. il 27 settembre 1960, affetto da una grave forma di diabete e ridotto in miseria e solitudine in una camera d'affitto...

Stai cercando la scultura di domenico trentacoste, vedi la derelitta (scultura). la derelitta (the derelict) è un film muto del 1917 diretto da carl harbaugh... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con ridotto; miseria; solitudine; Un gruppo ridotto , sparuto; ridotto a uso profano; Un impiego a orario ridotto ; ridotto di una certa cifra; La miseria di chi non ha mezzi; Ristrettezza, miseria di spazi, di mezzi e d animo; Si dice della più nera miseria ; Che versa in condizione di miseria assoluta; La Laura che ha lanciato La solitudine ; Il Giordano che ha scritto La solitudine dei numeri primi; Paura patologica della solitudine ; Un volontario della solitudine ; Cerca nelle Definizioni