Relativi a certe barriere... aerodinamiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi a certe barriere... aerodinamiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SONICI

Significato/Curiosita : Relativi a certe barriere... aerodinamiche

Di certe condizioni da parte dell'analista o dell'utente. un simulatore di volo, ad esempio, consente di prevedere il comportamento dell'aeromobile a fronte...

Significati, vedi sonic the hedgehog (disambigua). sonic the hedgehog (·· sonikku za hejjihoggu), letteralmente sonic il riccio, è un personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con relativi; certe; barriere; aerodinamiche; relativi alla nostra nazione; relativi o provenienti dai paesi ex-jugoslavi; relativi al senso del naso; relativi alla casa; Fonazione di certe lettere; Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti; Il Ligabue cantautore di certe notti e Leggero; Poco importanti o piccole... come certe lettere; Formano barriere sottomarine; barriere che trattengono il pubblico; barriere rocciose marine; Gli antozoi che formano banchi e barriere ; Bandelle laterali aerodinamiche per auto; Forme aerodinamiche ; Cerca nelle Definizioni