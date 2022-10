Può tramutarsi in lite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può tramutarsi in lite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DISCUSSIONE

Significato/Curiosita : Puo tramutarsi in lite

Aveva anche quello di tramutarsi in qualsiasi cosa volesse. la figura equivalente a zeus nella mitologia romana era giove, mentre in quella etrusca era il...

Detti «circoli la discussione». dopo il 2009, giampiero catone, parlamentare del popolo della libertà trasforma i «circoli la discussione» in un movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

