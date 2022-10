Si può accettare ringraziando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può accettare ringraziando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Amici il cavaliere si sente molto triste e, al termine di un sonno di sei ore, egli si sveglia gridando che stava per morire e ringraziando dio per aver riacquistato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dono (disambigua). per dono (detto anche regalo o presente) si intende il passaggio di proprietà...