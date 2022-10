Il punto di un corso d acqua con l imbocco di un canale di irrigazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto di un corso d acqua con l imbocco di un canale di irrigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INCILE

Significato/Curiosita : Il punto di un corso d acqua con l imbocco di un canale di irrigazione

Bereguardo, naviglio di paderno e vettabbia, e i corsi d'acqua artificiali canale ticinello, canale vetra, cavo redefossi, cavo ticinello e lambro meridionale...

Cercando l'infrastruttura monumentale di avezzano in abruzzo, vedi incile del fucino. incile è il termine con cui si designa il punto di un corso d'acqua o... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

