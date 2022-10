Presente al fatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presente al fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASTANTE

Significato/Curiosita : Presente al fatto

Detto, fatto! (disambigua). detto fatto è stato un programma televisivo italiano di genere factual, andato in onda su rai 2 dal 18 marzo 2013 al 5 maggio...

La locandiera, ad esempio, il cavaliere di ripafratta si congeda dagli astanti con «amici, vi sono schiavo», espressione usata anche da don roberto nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con presente; fatto; Il minerale presente nelle matite; Metallo di transizione presente nel platino; Callide selvatico presente in Europa sud-orientale; Composto presente in tutte le cellule; Il fatto di non saper fare; Indica l origine di un manufatto ; Non autentico, fasullo, contraffatto ; È fatto di uno scambio di battute; Cerca nelle Definizioni