Porta in orbita i veicoli spaziali - Cruciverba

Soluzione 14 lettere : MISSILE VETTORE

Significato/Curiosita : Porta in orbita i veicoli spaziali

Eseguire varie missioni con equipaggio in orbita bassa. gli unici veicoli spaziali con equipaggio a lasciare l'orbita bassa terrestre e ad orbitare ed atterrare...

Settembre. l'r-12 era un missile balistico a media portata, capace di trasportare una testa termonucleare. si trattava di un missile vettore alimentato a propellenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

