Pollone, tralcio novello della vite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pollone, tralcio novello della vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SAEPPOLO

Significato/Curiosita : Pollone, tralcio novello della vite

Eccezione del capo a frutto, un tralcio vecchio di un anno portante da 5 a 8 gemme, e un piccolo sperone, un tralcio di dimensioni ridotte portante da...

La saeppola canadese (nome scientifico conyza canadensis (l.) cronq., 1943; o anche erigeron canadensis l.) è una pianta erbacea, annuale a piccoli fiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con pollone; tralcio; novello; della; vite; Occupato da una mole di cose ostacolo, intralcio ; Un intralcio che rallenta; Intralcio ... da atletica leggera; tralcio della vite; C è il novello e il passito; C è il novello e il passito; Segue Regina nel nome di una nota antifona in onore della Madonna; È stata il capoluogo della provincia etiopica di Caffa; Antica moneta della Cina; Una tappa della nave; L attrice protagonista del film vite strozzate; Il filetto della vite ; Dà nome a un noto lago in provincia di vite rbo; Tante sono le vite d un gatto; Cerca nelle Definizioni