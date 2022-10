Il più orientale fra i comuni italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più orientale fra i comuni italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OTRANTO

Significato/Curiosita : Il piu orientale fra i comuni italiani

2021. ^ comuni con i nomi più lunghi, su comuni-italiani.it. url consultato il 1º aprile 2020 (archiviato il 12 aprile 2019). ^ lu, il comune più «corto»...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi otranto (disambigua). otranto (uàntu in dialetto salentino, deet, traslitterato derentò... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

