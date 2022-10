Piazzale di forma circolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piazzale di forma circolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RONDÒ

Significato/Curiosita : Piazzale di forma circolare

Chigiana, il quale vi collocò una serie di statue dedicate ai grandi musicisti. nel piazzale, di forma circolare, venne posta una colonna monumento a michelangelo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rondò (disambigua). il rondò (in francese rondeau) fu inizialmente una forma musicale vocale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

