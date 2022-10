Parti fisse di motori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parti fisse di motori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STATORI

Significato/Curiosita : Parti fisse di motori

Macchina avente parti in movimento, è l'insieme delle parti fisse. il termine è di uso comune nelle macchine rotanti, quali i motori elettrici, le turbine...

Grande quanto lo statore e posti lateralmente l'un l'altro, in modo che il rotore ruoti davanti allo statore. nel caso degli statori avvolti si possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

