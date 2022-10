Orientale in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Orientale in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EOO

Significato/Curiosita : Orientale in poesia

La poesia gnomica è una delle forme letterarie più antiche, diffusa non solo nel mondo classico, ma anche in quello orientale, specialmente ebraico e indiano...

Percorrevano rapidissimi la volta celeste diffondendo la luce del giorno: eòo etone flegone piroide ^ (en) ovidio, metamorfosi ii, 1, su theoi.com. url... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

