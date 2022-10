Noto film con Davin Niven e Peter Ustinov tratto da un giallo di Agatha Christie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto film con Davin Niven e Peter Ustinov tratto da un giallo di Agatha Christie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : ASSASSINIO SUL NILO

Significato/Curiosita : Noto film con davin niven e peter ustinov tratto da un giallo di agatha christie

assassinio sul nilo (death on the nile) è un film del 1978 diretto da john guillermin, tratto dal romanzo poirot sul nilo di agatha christie. le musiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con noto; film; davin; niven; peter; ustinov; tratto; giallo; agatha; christie; Il noto scrittore Mailer; Un noto castello nei pressi di Trieste; Carlo, noto patriota e illuminista che partecipò alle cinque giornate di Milano; noto monumento berlinese; Il film biblico con Russell Crowe; Un film diretto da Rouben Mamoulian con Tyrone Power; Hanna di tanti film diretti da Fassbinder; film diretto da David Lean che vinse a Cannes; Il film per cui David niven vinse l Oscar; Conniven za contro la legge; Ripeter e una frase; peter che impersonò Lawrence d Arabia; Ai lati di peter ; Ripeter e... formalmente; Iniziali di ustinov ; Contratto a premio diretto in Borsa; Dissenso, rimostranza un recesso dal contratto ; Elemento del contratto ; Una cadenza da estratto conto; La serie con Jessica Fletcher: La __ in giallo ; Il fiore giallo che si muove in cerca della luce; Il colore... giallo -rosso; Il giallo dei fiammiferi; Un celebre personaggio di agatha Christie; L investigatore creato da agatha Christie; L Hercule famoso personaggio di agatha Christie; Una Miss che indaga nei libri di agatha Christie; Un celebre personaggio di Agatha christie ; La Miss della christie ; Hercule, il famoso investigatore dei romanzi della christie ; L investigatore creato da Agatha christie ; Cerca nelle Definizioni