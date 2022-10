Il nome di cinque papi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di cinque papi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CELESTINO

Significato/Curiosita : Il nome di cinque papi

La lista dei papi ordinata per date di regno, secondo la cronologia ufficiale della chiesa cattolica. papa stefano (ii), che morì prima di essere consacrato...

celestino v, nato pietro angelerio (o secondo alcuni angeleri), detto pietro da morrone e venerato come pietro celestino (isernia o sant'angelo limosano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

celestino v, nato pietro angelerio (o secondo alcuni angeleri), detto pietro da morrone e venerato come pietro celestino (isernia o sant'angelo limosano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con nome; cinque; papi; Segue Regina nel nome di una nota antifona in onore della Madonna; Il nome della moglie di Fred Flintstone; nome di re di Persia; Il nome dello scrittore lombardo Busi; Carlo, noto patriota e illuminista che partecipò alle cinque giornate di Milano; L infuso delle cinque ; Le scuole primarie ne hanno cinque ; Giunto fra i primi cinque ; Un alternativa al papi llon; Palazzo dei papi In giro per il mondo; I sotterranei di San Pietro con le tombe dei papi ; Nome di quattro papi ;