Mettere... al mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere... al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAVARE

Significato/Curiosita : Mettere... al mondo

Jan narveson (nato nel 1936), secondo cui: non c'è obbligo morale di mettere al mondo un altro essere umano, anche se potessimo essere sicuri che sarà molto...

Laterem lavare è una locuzione latina che si traduce letteralmente con «lavare un mattone». inteso come compiere un'azione assolutamente inutile. è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

