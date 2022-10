Macchina che raccoglie e ordina fogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina che raccoglie e ordina fogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FASCICOLATRICE

Significato/Curiosita : Macchina che raccoglie e ordina fogli

(disambigua). un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina...

