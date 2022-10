Lo giocano i tennisti quando il set è sul punteggio di sei pari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo giocano i tennisti quando il set è sul punteggio di sei pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIE BREAK

Significato/Curiosita : Lo giocano i tennisti quando il set e sul punteggio di sei pari

Vincere sei game con almeno due game di vantaggio (6-0, 6-1, 6-2, 6-3 e 6-4). dal 1976, se i giocatori sono sul punteggio di 6-6, quando il regolamento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tie break (disambigua). il tie-break, in un incontro sportivo, è una forma abbreviata del gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

