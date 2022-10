Frutta e ortaggi venduti ben oltre la loro stagione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutta e ortaggi venduti ben oltre la loro stagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TARDIZIE

Significato/Curiosita : Frutta e ortaggi venduti ben oltre la loro stagione

Raffigurano pesci e molluschi, segno del consumo di piatti di mare in quell'epoca. in diversi affreschi pompeiani sono rappresentati cesti di frutta (fichi, melograni)...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con frutta; ortaggi; venduti; oltre; loro; stagione; Bevanda di vino e frutta tipicamente spagnola; Luogo all aperto con banchi di frutta e verdura; Bevanda di frutta e latte frullati con ghiaccio; La bevanda spagnola con vino e frutta ; ortaggi o da minestrone; ortaggi o col turione; ortaggi o... anemico; ortaggi o nella parmigiana; The... storico quotidiano britannico tra i più venduti in tutto il mondo; Dati ad altri, venduti ; Completamente digeriti, venduti ; I valori venduti dai tabaccai; Passare oltre far finta di nulla; Si può dare oltre allo stipendio; Andare oltre un dato limite; Il dio egizio dell oltre tomba; Coloro che domandano il rilascio di documenti; Uguali in ogni loro parte, spiccicati; Ragno dal morso doloro so; L arruffare i capelli per dar loro volume; Così è la stagione più costosa; Relative alla stagione di dicembre; Relativo alla stagione del risveglio; La stagione dei bagni; Cerca nelle Definizioni