Faceva profezie attraverso le viscere dell animale sacrificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faceva profezie attraverso le viscere dell animale sacrificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IEROMANTE

Significato/Curiosita : Faceva profezie attraverso le viscere dell animale sacrificato

Emitea veniva risucchiata nelle viscere della terra. accortosi troppo tardi di avere inavvertitamente compiuto la profezia contro la quale la madre lo aveva...

Andò in disuso o venne vietata con l'affermarsi del cristianesimo. ^ da ieromante, a sua volta dal greco ieròs, "sacro", e mántis, "indovino". william osler... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con faceva; profezie; attraverso; viscere; dell; animale; sacrificato; Quella dei barbari faceva paura; _ Am: faceva volare gli Americani; faceva i... Capricci con il violino; Negli antichi eserciti faceva le veci del capitano; Espresse in centurie le sue profezie ; È famoso per le sue profezie ; E' famoso per le sue profezie ; Predizioni, profezie ; Raffigurare attraverso tratti e colori; Entrare attraverso qualcosa; Comunica con la Manica attraverso il passo di Calais; Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero; Sacerdoti che leggevano il futuro nelle viscere ; L'antico sacerdote romano che divinava le viscere ; Così sono anche dette le viscere degli animali; Segue Regina nel nome di una nota antifona in onore dell a Madonna; Località dell Iran; Una dell e più note opere di Renato Guttuso; Dea dell abbondanza; animale schi, brutali; animale ridens; In generale, ogni animale con due piedi; animale con la proboscide; Si è sacrificato per la sua religione; Cerca nelle Definizioni