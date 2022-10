Un esperto di decotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esperto di decotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ERBORISTA

Significato/Curiosita : Un esperto di decotti

Dei paesi di provenienza: yage, hoasca, daime, caapi; è un decotto psichedelico a base di diverse piante amazzoniche in grado di indurre un effetto visionario...

