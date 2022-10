Si dice di un mandarino privo di semi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un mandarino privo di semi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APIRENO

Significato/Curiosita : Si dice di un mandarino privo di semi

L'apirenia consiste nella mancata formazione dei semi in un frutto maturo. l'apirenia è un fenomeno fisiologico in alcuni tipi di frutti, come le cosiddette... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Si dice a chi starnutisce; Si dice di pelle molto chiara, quasi trasparente; Decisione finale del giudice ; Deriva dall incrocio di un mandarino con un pompelmo; Agrume noto anche come mandarino cinese; È mandarino e pompelmo; Agrume derivato dall incrocio di un mandarino con un pompelmo; privo di acqua; privo di entità sensibile; Testo o uomo privo di contraddizioni; privo di forze; semi essicati usati nella tahina e nei croccanti; semi ti vissuti in Mesopotamia con i Babilonesi; I semi e le biade utilizzati per uso alimentare; Un grande parco con gli animali in semi libertà;