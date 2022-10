Cosi è il pugile... finito ko - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è il pugile... finito ko. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MALRIDOTTO

Significato/Curiosita : Cosi e il pugile... finito ko

30 giugno 1966) è un ex pugile e showman statunitense. soprannominato "iron mike", "the baddest man on the planet" e "kid dynamite", è considerato uno...

All'aeroporto i due prima incontrano il losco "zio" aliprando, divenuto cieco e malridotto, che chiede perdono per avere rubato la loro parte dei profitti, dato...

