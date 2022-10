La coppia in avvio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coppia in avvio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VV

Significato/Curiosita : La coppia in avvio

Padrino di battesimo a barbara), fedele confalonieri e gianni letta, la coppia si unì dopo la nascita dei tre figli: barbara (1984), eleonora (1986) e luigi...

Derivante dalla lingua dei segni vv – codice vettore iata della aerosvit vv – codice hasc di vevcani (macedonia del nord) vv – codice iso 3166-2:it della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con coppia; avvio; Danza di coppia di origine polacca; Scoppia re; Fa coppia con la moglie; Nell antica Roma era formato da una coppia di magistrati; Dare avvio , provocare... un esplosione; Sui PC c è quello d avvio ; Slancio, avvio ; Dà la spinta iniziale per un avvio favorevole; Cerca nelle Definizioni