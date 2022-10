Ha conosciuto il campo di concentramento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha conosciuto il campo di concentramento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : PRIGIONIERO DI GUERRA

Significato/Curiosita : Ha conosciuto il campo di concentramento

Stai cercando altri significati, vedi auschwitz (disambigua). il campo di concentramento di auschwitz (in tedesco: konzentrationslager auschwitz, abbreviato...

Un prigioniero di guerra (a volte pow, acronimo dell'inglese prisoner of war) è ogni persona catturata o internata da un potere belligerante durante la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

