Compra e vende titoli in Borsa per conto dei propri clienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compra e vende titoli in Borsa per conto dei propri clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BROKER

Significato/Curiosita : Compra e vende titoli in borsa per conto dei propri clienti

e law on investment. (ogni borsa/stock exchange ha il proprio statuto e le proprie regole per la quotazione e delisting) in passato, la società per azioni...

Le buone stelle - broker (, beurokeolr) è un film del 2022 scritto, diretto e montato da hirokazu kore'eda, al suo primo film in lingua coreana.

