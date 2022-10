Ha compiuto diciotto lustri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha compiuto diciotto lustri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NOVANTENNE

Significato/Curiosita : Ha compiuto diciotto lustri

Appassionavano gli spettatori del tempo e dovette attendere quasi cinque lustri e una rielaborazione radicale (cui collaborò anche arrigo boito) per imporsi...

Cinquantenne), una nonna (non ancora settantenne), una bisnonna (non ancora novantenne) e una trisavola (poco più che centenaria); quindi la piccola guendalina... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con compiuto; diciotto; lustri; Enunciati di senso compiuto ; Un reato compiuto non intenzionalmente; Compensi attribuiti a chi ha compiuto un lavoro; Romanzo rimasto incompiuto di Pier Paolo Pasolini; Chi ha almeno diciotto anni, per la legge; Compiuti diciotto anni non lo sarà più; Hanno meno di diciotto anni; diciotto per un terzo; Opera di Francesco Petrarca: __ illustri bus lat; Illustri sulle buste; Nato sei lustri fa; Si festeggiano dopo sei lustri ; Cerca nelle Definizioni