Come il fenomeno che non può... tornare indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il fenomeno che non può... tornare indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : IRREVERSIBILE

Significato/Curiosita : Come il fenomeno che non puo... tornare indietro

Caso di pioggia, persone che stanno esplorando la cavità sotterranea possono avere difficoltà nel tornare indietro in quanto il brusco aumento della portata...

Aprile 2020. irreversibile - management del dolore post-operatorio (official video), su youtube, 21 settembre 2012. (en) irreversibile, su genius.com... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con come; fenomeno; tornare; indietro; Scontato... come pena; Seguire... come cani; Vengono serviti come contorno; Uno show televisivo come il Grande Fratello; Andamento d un fenomeno ; Spettacolare fenomeno dei cieli nordici; Diminuzione di un fenomeno ; Il fenomeno che fa spopolare la campagna; Aspetta con ansia di tornare libero; tornare a dimorare; Ritornare a galla; Quella di tornare è un brano di Carmen Consoli; Non si tira mai indietro se c è da sedersi a tavola; Si muovono all indietro ... e finiscono nel piatto; Crostaceo che si dice cammini all indietro ; Il tasto per mandare indietro il film; Cerca nelle Definizioni