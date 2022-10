Città della Turchia sul golfo omonimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Turchia sul golfo omonimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ALESSANDRETTA

Significato/Curiosita : Citta della turchia sul golfo omonimo

Traslitterato: attália o anche sattalia) è una città della turchia, capoluogo della provincia omonima, situata sul golfo di adalia alle pendici dei monti del tauro...

Mediterraneo, la città di alessandretta si estende nel territorio che va dalle coste del mar mediterraneo, col golfo di alessandretta, sino ai piedi dei monti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con città; della; turchia; golfo; omonimo; città spagnola con un rinomato palmeto; Dipinse Si fondano le città ; città del Messico affacciata sul golfo di California; città egiziana con un celebre canale; Relativa alla contestazione giovanile nell anno della Primavera di Praga; Luca, ex-presidente della Ferrari; Un piegamento della danzatrice; Iniziali della compianta Vitti; Città della turchia ... che è meglio non perdere; Comprende una parte della turchia ; Città della turchia ; In turchia e in Sudan; Città del Messico affacciata sul golfo di California; Isola del golfo di Napoli; Città svedese sul golfo di Botnia; Noto centro sul golfo di Napoli; Comune del bolzanese noto per l omonimo lago; omonimo nato prima; Rinomato parco e omonimo quartiere di Madrid; Film del 1960 dall omonimo romanzo di Robert Bloch; Cerca nelle Definizioni