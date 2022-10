La Casa di auto di lusso che ha per simbolo un toro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Casa di auto di lusso che ha per simbolo un toro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : LAMBORGHINI

Significato/Curiosita : La casa di auto di lusso che ha per simbolo un toro

Comprata dal gallerista newyorchese lio lamca che ha deciso di farla diventare un hotel di lusso col nome di “casa malca”. dopo una prima ristrutturazione,...

lamborghini (disambigua). automobili lamborghini è un'azienda italiana produttrice di automobili, fondata il 7 maggio 1963 da ferruccio lamborghini,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con casa; auto; lusso; simbolo; toro; Si guarda in casa ; casa di campagna russa; casa automobilistica giapponese; La tecnologia per creare una casa intelligente; L auto re del romanzo Le libere donne di Magliano; Posto per l auto ; Gottlieb, pioniere tedesco dell auto mobile; Il bag che protegge in auto mobile; Albergo di lusso con piscina e ristoranti fra; Produttore svizzero di orologi di lusso ; Louis, marchio francese del lusso ; Persone amanti del lusso ; Ha per simbolo Rn; Elemento con simbolo B; Un simbolo del volo; Essere simbolo o portavoce: __ un ideale; La Casa automobilistica che ha per simbolo un toro ; Il mese diviso fra toro e Gemelli; Film del 2006 di Guillermo del toro ; La coda del castoro ; Cerca nelle Definizioni