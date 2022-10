Carl, poeta svizzero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carl, poeta svizzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPITTELER

Significato/Curiosita : Carl, poeta svizzero

Significati, vedi svizzera (disambigua). disambiguazione – "svizzero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi svizzero (disambigua). coordinate:...

Carl friedrich georg spitteler (liestal, 24 aprile 1845 – lucerna, 29 dicembre 1924) è stato uno scrittore svizzero. nato nel 1845 a liestal, nel canton... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con carl; poeta; svizzero; carl o, noto patriota e illuminista che partecipò alle cinque giornate di Milano; La città dove carl o Martello sconfisse i Saraceni; È inutile spaccarl o in quattro; Sede di una nota battaglia vinta da carl o Martello; José Agostinho de, poeta portoghese; Angelo, cardinale e poeta ; Il poeta della Cassaria; La volta celeste per il poeta ; Il passo italo-svizzero presso Chiavenna; Come dire svizzero ; Produttore svizzero di orologi di lusso; Alfred pianista svizzero ; Cerca nelle Definizioni