Carbone da cui si ricava il gas illuminante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carbone da cui si ricava il gas illuminante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Carbone da cui si ricava il gas illuminante

Fiamme gas". il risultato fu deludente perché un singolo faro non poteva dare un risultato di illuminazione diffusa come si otteneva dalle lampade a gas installate...

Distinguere la lignite dal litantrace esistono alcuni saggi: riscaldamento in assenza di aria: sviluppo di acido acetico (con litantrace si libera ammoniaca);...