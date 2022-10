Alleanza di partiti politici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alleanza di partiti politici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COALIZIONE

Significato/Curiosita : Alleanza di partiti politici

Funzione dei partiti politici, in quaderni di ricerca, s. l., 1949 ^ giampiero buonomo, don sturzo, la trasparenza e la democrazia nei partiti, in l'ago...

Equilibrio di nash. coalizione (politica) altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «coalizione» (en) coalizione, su enciclopedia...

Altre definizioni con alleanza; partiti; politici; Sono famose quella di Noè e dell alleanza ; Quella dell alleanza era sacra per gli Ebrei; In quella dell alleanza fu serbato il Decalogo; Un alleanza di cui fece parte anche l Italia; Supporti per foglio spartiti ; Sostegno per spartiti ; Estranei a ciò che fanno i partiti ; partiti in cerca di lavoro; Quella dei politici è blu; I veicoli per il trasporto di politici e autorità; La prevalenza, in un governo, degli esperti sui politici ; politici estremamente liberali; Cerca nelle Definizioni