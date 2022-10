Verdure in genere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verdure in genere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORTAGGI

Significato/Curiosita : Verdure in genere

Giungere alla sazietà con un introito calorico ridotto. le verdure di colore verde scuro sono in genere ricche di fibre, vitamina a (beta-carotene), vitamina...

Destinate a produrre gli ortaggi. a seconda della parte della pianta usata nell'alimentazione, gli ortaggi si dividono in: ortaggi a frutto: cetriolo, carosello... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

