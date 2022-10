Vengono serviti come contorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono serviti come contorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOTTACETI

Significato/Curiosita : Vengono serviti come contorno

contorni vengono serviti nello stesso piatto della pietanza che accompagnano, mentre a volte su un piatto a parte, più piccolo. in genere il contorno...

Come "sottaceto". questa procedura, oltre a conservare i cibi, conferisce ai prodotti un sapore tipicamente salato o aspro. tipico dei sottaceti è il ph... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

Altre definizioni con vengono; serviti; come; contorno; vengono trattenuti dai rapitori; Interpretano i ruoli che vengono loro assegnati; Che avvengono prima; Vanno e vengono sul terreno solcandolo; I triangolini di mais serviti con formaggio fuso; Biscotti secchi serviti con vino liquoroso; Frutti a volte serviti con la panna come dessert; Panini anglosassoni spesso serviti col tè ing; Uno show televisivo come il Grande Fratello; L assemblea religiosa in cui l arianesimo fu condannato come eresia; Preziosa... come una sezione matematica; Volare come api; Il contorno del lago; contorno di verdure o patate a cubetti; Attore che in un film funge solo da contorno ; Un contorno che a volte può essere leggermente piccante; Cerca nelle Definizioni