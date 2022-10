Una tappa della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tappa della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALO

Significato/Curiosita : Una tappa della nave

Smeralda è una nave da crociera della compagnia genovese costa crociere. costruita presso il cantiere navale meyer turku, in finlandia, è la seconda nave di classe...

Esempi ne sono: chieti scalo, latina scalo, orte scalo, monterotondo scalo in particolare, nei porti si usano i seguenti termini: scalo di alaggio: piano inclinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

Altre definizioni con tappa; della; nave; Si stappa per festeggiare il Capodanno; tappa per automobilisti; tappa importante per chi visita la Provenza; Copre il fusto... e tappa il vino; Antica moneta della Cina; Residui della lavorazione; Cristiani seguaci della riforma protestante; Strumento musicale della tradizione napoletana; Un apertura della nave ; Operazione di caricamento di una nave ; Lo è la nave incagliata su un basso fondale; Finestra della nave ; Cerca nelle Definizioni