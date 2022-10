Sta per fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TRA

Significato/Curiosita : Sta per fra

fra cristoforo (nome di battesimo lodovico) è un personaggio del romanzo i promessi sposi scritto da alessandro manzoni. nella storia prende importanti...

tra – abbreviazione della costellazione del triangolo australe tra – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di taramajima (giappone) tra – codice...

