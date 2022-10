È questa in dialetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È questa in dialetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : STA

Significato/Curiosita : E questa in dialetto

Disambiguazione – se stai cercando linguaggi in informatica, vedi dialetto (informatica). il termine dialetto indica, a seconda dell'uso: una varietà di...

Tabella sparsa" sta – strutture trasporto alto adige – gestore dell'infrastruttura trasportistica della provincia autonoma di bolzano sta – codice aeroportuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

