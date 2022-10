Possono essere mobili o immobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere mobili o immobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BENI

Significato/Curiosita : Possono essere mobili o immobili

Enterobatteriacee sono bacilli gram-negativi, asporigeni. possono essere mobili o immobili, quasi tutti provvisti di pili. sono aerobi-anaerobi facoltativi...

El beni o beni – dipartimento della bolivia. beni – fiume della bolivia. beni – isola della bolivia sita nell'omonimo fiume. beni – città della regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

