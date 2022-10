Un porto fluviale del Belgio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un porto fluviale del Belgio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MONS

Significato/Curiosita : Un porto fluviale del belgio

4°40'05e / 50.641111°n 4.668056°e50.641111; 4.668056 il belgio (/'blo/), ufficialmente regno del belgio, è uno stato federale retto da una monarchia parlamentare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mons (disambigua). mons (in vallone mont, in piccardo mon, in olandese bergen) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

