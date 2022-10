Periodi che passano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodi che passano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FASI

Significato/Curiosita : Periodi che passano

Aprile 2008). ^ passano le leggi ad personam, su newrassegna.camera.it. ^ «un patto per la giustizia» ^ la democrazia ha dei freni che a silvio danno fastidio...

Le fasi lunari descrivono il diverso aspetto che la luna mostra verso la terra durante il suo moto, causate a loro volta dal suo diverso orientamento rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

Altre definizioni con periodi; passano; Il metallo Mn nella tavola periodi ca; Controllo periodi co dell automobile; periodi di dolce far nulla; periodi di tempo che passano velocemente; Periodi di tempo che passano velocemente; passano e scoccano; passano in cucina; passano e chiudono per hobby; Cerca nelle Definizioni