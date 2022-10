Un noto castello nei pressi di Trieste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un noto castello nei pressi di Trieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MIRAMARE

Significato/Curiosita : Un noto castello nei pressi di trieste

Italia nel comune di trieste, nei pressi del cimitero del quartiere di contovello, a picco sul mare, immediatamente sopra il castello di miramare. originariamente...

Il castello di miramare (schloss miramar in tedesco; grad miramar in sloveno) è un edificio storico e museo di trieste. il complesso, circondato da un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

Il condottiero che si fece costruire il castello del Belvedere a Vienna; Tale è il ponte... del castello medievale; Ricorda un castello napoletano; Nel castello e nel fortino; Misurano la pressi one arteriosa; Francisco, pittore portoricano che partecipò all impressi onismo; Nei pressi di Savona; È in sovraimpressi one per chiamare in diretta TV; Lode di Carducci ispirata... da un castello di trieste ; Storica regata di trieste ; L ode di Carducci ispirata da un castello di trieste ; L ode di Carducci ispirata... da un castello di trieste ;