Imposta che si pagava in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposta che si pagava in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANNALE

Significato/Curiosita : Imposta che si pagava in sicilia

Però unificare il regno di sicilia ed il regno di napoli, che rimasero regni separati; la corona di rex utriusque siciliae allora rappresentava quindi...

Stai cercando la frazione della provincia di roma, vedi cineto romano. gli annali sono documenti d'archivio che narrano succintamente i maggiori eventi storici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

Altre definizioni con imposta; pagava; sicilia; Così è detta la percentuale d imposta ; Sigla di un imposta ; Vecchia imposta ; L imposta sulle fatture; Quando pagava no la tassa, ricevevano una medaglia; Imposte che anticamente si pagava no alla Chiesa; La pagava no gli immobili; Si pagava per entrare; Il nome della Prestigiacomo, politica sicilia na; Così chiamati i ragazzi in sicilia ; All opposto del ponente cantautrice sicilia na; Tipico primo sicilia no; Cerca nelle Definizioni