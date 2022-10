Gruppo familiare... alla scozzese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo familiare... alla scozzese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CLAN

Significato/Curiosita : Gruppo familiare... alla scozzese

Un clan scozzese è un'aggregazione di persone alla base della società scozzese tradizionale la quale era organizzata in clan, in base a legami di parentela...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi clan (disambigua). clan, anticamente clano, è un termine utilizzato nelle scienze demo-etno-antropologiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 ottobre 2022

