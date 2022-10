Carezza leziosa per farsi perdonare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carezza leziosa per farsi perdonare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOINA

/o'i/ come in moìna

Altre definizioni con carezza; leziosa; farsi; perdonare; Fa le fusa se lo si accarezza ; Si accarezza se alletta; Se lo accarezza il cogitabondo; Ha diretto Il vento che accarezza l erba; Le affettate leziosa ggini di certi bambini; Smorfia, leziosa ggine; Una mossa leziosa ; leziosa ggini, sdolcinatezze; Truccati per non farsi riconoscere; Non farsi vedere, nascondersi; Lo fa chi ama farsi desiderare; Il bastone utilizzato per farsi gli autoscatti con lo smartphone; perdonare ; Incapaci di perdonare ; Si chiedono per farsi perdonare ; Spinge a perdonare un'offesa; Cerca nelle Definizioni